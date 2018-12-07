Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

«Вселились бесы»: россиянка в Никарагуа облила кислотой священника

64
0 Оставить комментарий

«Вселились бесы»: россиянка в Никарагуа облила кислотой священника

Москва, 7 декабря. В Никарагуа россиянка облила кислотой священника, сообщило издание Prensa.

По информации СМИ, Элис Гонн, у которой есть российский паспорт, напала на отца Марио Гевару и облила его кислотой во время исповеди в кафедральном соборе Манагуа. Священник получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела.

Находившиеся в соборе прихожане отвели священника в ризницу, где сняли с него поврежденную кислотой одежду. После чего его доставили в больницу. Другие прихожане пытались задержать женщину. По словам одного из монахов, в нее «вселились бесы».

Федеральному агентству новостей в МИД России заявили, что информация о данном инциденте не поступала.

По версии католиков, одной из причин нападения могло стать обвинение со стороны президента Никарагуа в адрес церкви за якобы поддержку антиправительственных акций.

 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.