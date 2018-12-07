«Вселились бесы»: россиянка в Никарагуа облила кислотой священника
Москва, 7 декабря. В Никарагуа россиянка облила кислотой священника, сообщило издание Prensa.
По информации СМИ, Элис Гонн, у которой есть российский паспорт, напала на отца Марио Гевару и облила его кислотой во время исповеди в кафедральном соборе Манагуа. Священник получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела.
Находившиеся в соборе прихожане отвели священника в ризницу, где сняли с него поврежденную кислотой одежду. После чего его доставили в больницу. Другие прихожане пытались задержать женщину. По словам одного из монахов, в нее «вселились бесы».
Федеральному агентству новостей в МИД России заявили, что информация о данном инциденте не поступала.
По версии католиков, одной из причин нападения могло стать обвинение со стороны президента Никарагуа в адрес церкви за якобы поддержку антиправительственных акций.
Elis Leonidovna Gonn, de nacionalidad Rusa, fue la mujer que lanzó al Padre Mario Guevara, ácido sulfúrico, ella andaba en su bolso dos pasaportes y billetes de C$ 500.00 pic.twitter.com/kXZvb0eEpQ— Gerall Chávez Nicaragua (@GerallChavez) December 6, 2018