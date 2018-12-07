«Вселились бесы»: россиянка в Никарагуа облила кислотой священника

Москва, 7 декабря. В Никарагуа россиянка облила кислотой священника, сообщило издание Prensa.

По информации СМИ, Элис Гонн, у которой есть российский паспорт, напала на отца Марио Гевару и облила его кислотой во время исповеди в кафедральном соборе Манагуа. Священник получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела.

Находившиеся в соборе прихожане отвели священника в ризницу, где сняли с него поврежденную кислотой одежду. После чего его доставили в больницу. Другие прихожане пытались задержать женщину. По словам одного из монахов, в нее «вселились бесы».

Федеральному агентству новостей в МИД России заявили, что информация о данном инциденте не поступала.

По версии католиков, одной из причин нападения могло стать обвинение со стороны президента Никарагуа в адрес церкви за якобы поддержку антиправительственных акций.