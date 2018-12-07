«Нет согласия»: ЕС не решил вопрос о санкциях против РФ из-за инцидента в Азове

Брюссель, 7 декабря. Евросоюз не определился с вопросом о возможном введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в пятницу в дипломатических службах.

По его словам, в настоящее время одни страны поддерживают введение новых ограничительных мер в отношении Москвы, другие выступают против.

«Некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие — нет. Пока по этому вопросу среди 28 стран нет согласия», — приводит слова источника ТАСС.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей.