То есть заранее уведомив Россию: в РФ расшифровали слова Полторака о «законном» хождении ВМСУ в Азов

Корабли ВМС Украины при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив, с таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим ротацию, усиление наших возможностей», — заявил Степан Полторак.

По его словам, украинские военные корабли «будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав», когда будут к этому готовы.

«Они будут непременно задержаны»

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в словах министра обороны Украины Степана Полторака присутствует некоторая осторожность, что не может не радовать. Теперь Киев отлично понимает, что будет с украинскими моряками, посланными на провокацию, как на убой.

«Они будут непременно задержаны, арестованы и осуждены за нарушение российских законов. Именно поэтому Степан Полторак говорит, что Украина будет ходить в Керченский пролив «с соблюдением всех международных норм и законов», то есть предварительно уведомляя об этом Россию», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, новые провокации Украины в Азовском море и Керченском проливе тем не менее по-прежнему возможны. Они будут произведены, как и в первом случае, с санкции спецслужб США, если американцам потребуется вновь обострить ситуацию в отношениях с Россией.

«Ответ России на все эти провокации теперь известен. Уверен, он будет точно таким же, как и в первом случае с украинскими моряками, — задержание, арест, суд. Военное положение на Украине, на мой взгляд, используется США и Германией и как тайм-аут в процессе определения кандидата в президенты Украины, которого следует сделать президентом в следующем году. Если за эти 30 дней военного положения США и ЕС не договорятся по судьбе Порошенко и его преемника, военное положение может быть продлено», — заключил Максим Жаров.

Утром в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили государственную границу Российской Федерации и несколько часов совершали опасные маневры, при этом игнорируя законные требования российских военных. В итоге было принято решение о задержании украинских кораблей и моряков. Было заведено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.