Умирать за Порошенко никто не хочет: эксперт прокомментировал детали провокации в Керченском проливе

Спецоперация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, совершенная 25 ноября, готовилась в течение трех месяцев под руководством американских спецслужб и СБУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На странице в Facebook украинский политик рассказал о своем разговоре «с серьезным человеком из Киева, находящимся на действующей службе», имя которого Алексей Журавко предпочел не называть «в целях безопасности».

Этот человек рассказал экс-депутату, что провокацию в Керченском проливе «в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ», а все связанные с ней распоряжения «доводились до Петра Порошенко со стороны посольства США на Украине».

Украинский президент в свою очередь лично отдавал команды исполнителям.

«Он осознанно отправлял катера и молодых ребят на то, чтобы их расстреляли, а самих членов команды экипировали большим количеством патронов и стрелковым оружием, проинструктировав, что они должны отстреливаться до последнего патрона. Их отправляли на верную гибель для проведения провокации», — сообщил Алексей Журавко.

По его словам, Порошенко также распорядился «не проводить никаких переговоров с Россией по поводу возвращения моряков», а если на Украине начнут требовать освобождения участников провокации в Керченском проливе, то Порошенко призвал «максимально тянуть сам переговорный процесс», поскольку такая команда поступила ему со стороны посольства США на Украине.

Прокомментировать эту информацию Федеральное агентство новостей попросило члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.

Политолог отметил, что проверить информацию, приведенную экс-депутатом Верховной рады Алексеем Журавко, не представляется возможным, но в том, что провокацию курировали офицеры Службы безопасности Украины, сомнений быть не может.

«Был четкий приказ идти на прорыв через Керчь-Еникальский канал. В этом же приказе, который обнаружили сотрудники ФСБ, говорилось, что корабли ВМСУ, совершающие прорыв, должны быть готовы к огневому столкновению в случае, если скрытый переход не получится», — напомнил Богдан Безпалько.

Что же касается роли американцев в этой спецоперации украинских военных моряков, а также приказа Порошенко отстреливаться до последнего патрона, то на этот счет подтверждающих фактов нет.

Безпалько также предположил, что «наиболее желаемым вариантом для Порошенко» были бы жертвы со стороны ВМСУ — чтобы потом «он мог трясти фотографиями погибших украинских моряков и со слезами на глазах заявлять о «российской агрессии» на международных площадках».

Он подчеркнул, что избежать трагического исхода во время провокации в Керченском проливе помогли адекватные и грамотные действия сотрудников Пограничной службы ФСБ России.