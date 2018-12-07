«Лица русского оккупационного майонеза»: грузинские чиновницы оскандалились в соцсети

Тбилиси, 7 декабря. В Сети появились кадры, на которых грузинские чиновницы рекламируют майонез российского производства. Однако после публикации фотографий разгорелся скандал, и снимки сразу удалили.

В новогодней фотосессии для журнала City принимали участие три пресс-секретаря государственных ведомств — министерства обороны Грузии Нино Толордава, администрации президента Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили. Фотографии были опубликованы на сайте журнала City и на официальной странице в социальной сети Facebook, однако после негативных комментариев читателей снимки были удалены.

Толордава заявила, что даже не подозревала, что стала участницей рекламной кампании, при этом была уверена, что «Слобода» — украинская марка, а не российская.

«Для меня это большая проблема, я не знала, что это российская компания, думала, украинская. Более того, я не знала, что это были рекламные съемки, и была уверена, что это обычная фотосессия», — заявила она изданию Netgazeti.

Другие чиновницы поддержали слова коллеги, пояснив, что не знали, что снимаются в рекламе, и думали, что бренд — украинский.

Однако основательница и главный редактор журнала City Эка Хоперия утверждает обратное. По ее словам, чиновницы прекрасно знали, что участвуют в рекламной кампании, а российская марка майонеза «Слобода» — спонсор предновогодней рубрики.