«Стреляли болванками»: в Киеве придумали «подробности» провокации ВМСУ в Керченском проливе

Киев, 7 декабря. Бывший депутат Верховной рады и бывший глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко заявил, что российские пограничники во время провокации ВМСУ в Керченском проливе якобы стреляли по украинским катерам снарядами без боезаряда. Свое утверждение он «обосновал» тем, что от разрывного снаряда в броне «Бердянска» должны были остаться некие «совсем другие» следы.

«Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие», — сказал Червоненко в эфире NewsOne.

При этом он утверждает, что о том же заявляют некие «специалисты».

Червоненко отметил, что катера «Гюрза-М», изготовленные на заводе «Кузница на Рыбальском», опосредованным владельцем которого до 2018 года являлся президент Украины Петр Порошенко, только на бумаге покрыты бронированной сталью. На самом деле, считает экс-депутат, никакой брони нет — катера покрыты только шестимиллиметровой сталью. Материал, утверждает Червоненко, был импортирован из России. Более того, военная техника Украины, по его словам, работает на российском топливе.

Отметим, ФСБ России ранее обнародовало хронологию инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что огонь по украинским судам был вынужден открыть ПСКР «Изумруд». Его вооружение предусматривает: артиллерийскую установку калибром АК-630, пулемет «Корд», а также возможна установка ПКР «Уран» и артустановок А-220М.

«Предупредительные выстрелы были сделаны без заряда — зачем тратить боевые? А потом уж и на поражение стреляли», — отметил источник ФАН.

Данная информация позволяет сделать вывод, что подробности с «болванками» Червоненко все же домыслил или придумал.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. Пограничники РФ сообщили украинским судам о предупредительной стрельбе в случае, если те продолжат игнорировать требования российской стороны.

«Командир ПСКР «Изумруд» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины», — сообщили в ФСБ.

Однако украинские корабли даже после предупреждения продолжили движение. Российские пограничники предупредили экипаж «Бердянска», что откроют огонь на поражение, если корабль не остановится. Так как и это предупреждение ВМСУ проигнорировали, российская сторона была вынуждена открыть огонь. Трое украинских моряков получили легкие ранения, и глава «Бердянска» запросил помощь. Российская сторона сняла с корабля семь украинских военнослужащих. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Позже были остановлены «Яны Капу» и «Никополь».

Задержанные суда были доставлены в Керчь. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.