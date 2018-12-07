«Не хочет судьбы Скрипалей»: россияне объяснили, почему мальчик уполз от Елизаветы II

Москва, 7 декабря. Видео с маленьким мальчиком, уползающим от королевы Елизаветы II в благотворительном центре в Лондоне, вызвало настоящую бурю в Рунете. Российские пользователи со смехом предположили, что ребенок испугался судьбы Скрипалей.

«Он знает, что ее подданные сделали со Скрипалями. Не хочет их судьбы», — написал Геннадий Соснюк.

Многие блогеры отметили, что у детей хорошо развита интуиция и их не проведешь.

«У парнишки хорошее чувство самосохранения», — с иронией заметил Анатолий Маршалов.

«Детей не проведешь, они нутро человека сразу чувствуют», «Детей не обманешь», — пишут в комментариях.

«В Европе королевами детишек уже пугают!» — смеется Andgo.

А Bliznetz заметил: «Ребенок «врать»не будет!Со «Всея Британской бабушкой» явно не все ладно».

«Я бы так же сделала! она страшный человек!!!» — призналась Larisabu.

Напомним, инцидент произошел во время визита Елизаветы II в старейший благотворительный центр Томаса Корама в Лондоне, на открытие центра для детей. Ее встретил 102-летний Эдвард Ньютон, старейший из оставшихся в живых жильцов Воспитательного дома, основанного Корамом. Этот дом был снесен в 1926 году и на его месте открылся новый центр.

Тут же присутствовали телеведущие и артисты, работающие на конкурсе талантов Fame Academy, Дэвид и Кэрри Грант. Вместе с ними был их приемный девятилетний сын Нейтан. При виде королевы мальчик так застеснялся, что опустился на четвереньки и уполз за спины родителей, а затем в соседнюю комнату, и только оттуда прокричал: «Пока!».

На встрече были и другие дети. Один из них восьмилетний Льюис вел себя менее робко и даже попросил Елизавету II, назвать любимую страну из тех, в которых ей довелось побывать. Но королева не смогла ответить.

«Этих стран так много, что я не могу выбрать одну», — призналась она.

По данным местных СМИ, на приеме королева, несмотря на преклонный возраст, помогла детям украсить рождественскую елку.