Не понимают, что совершили преступление: Москалькова рассказала о встрече с моряками ВМСУ в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в подробностях описала встречу с украинскими моряками, которые были задержаны после нарушения государственной границы РФ в Керченском проливе. Ранее омбудсмен описала посещение в московском СИЗО моряков ВМСУ с катера «Бердянск» Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера на своей странице Instagram.

«Двое из троих сказали: «Я не знаю, как так получилось». Один сказал: «Я же моряк — куда сказали плыть, туда я и плыл со всеми в команде». Слышно было по интонации досаду, что он попал в это положение», — поделилась впечатлениями от встречи Татьяна Москалькова.

Омбудсмен изучила личные дела каждого из задержанных украинских моряков, условия их содержания и лечения. По ее словам, права моряков соблюдены и в части российского законодательства, и в рамках международного права.

«У меня сложилось впечатление, что они не понимают, что совершали преступление, пересекая границу РФ», — передает слова Москальковой корреспондент Федерального агентства новостей.

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что двое задержанных находятся в двухместной медицинской палате, один — в трехместной палате вместе с другими заключенными. Задержанные имеют возможность поддерживать связь с семьей. Кроме того, для каждого из них открыт банковский счет.

«Этот счет пока не пополнен, но это вопрос украинской стороны. У каждого есть возможность заключить договор со своим адвокатом, но ни у одного из них пока нет адвоката, они над этим работают», — рассказала Москалькова.

Также омбудсмен добавила, что если такие договоры не будут заключены, то Россия может предоставить украинским морякам бесплатную юридическую помощь — если будет такое обращение.

«Пока они к следователю с таким вопросом не обращались», — сообщила омбудсмен.

Москалькова отметила, что состояние всех троих моряков врачами не оценивается как тяжелое.