Македонией дело не ограничится: почему США пытаются «сдерживать Россию» на Балканах
Российская Федерация обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, западные страны требуют от балканских государств сделать непростой выбор — с Москвой они, с Вашингтоном или с Брюсселем.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что подобные действия приведут лишь к дестабилизации безопасности в Европе и «появлению разделительных линий».
«Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе и росту напряженности», — заявил Сергей Лавров в интервью газете «Эфимерида тон синдактон».
Министр отметил, что в Москве обеспокоены вмешательством США в дела Македонии и ущемлением прав боснийских сербов.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей согласился с мнением Лаврова по поводу неприемлемого вмешательства США в ситуацию на Балканах и объяснил, зачем Вашингтон использует эти страны для «сдерживания России».
По мнению эксперта, Вашингтон продолжит устанавливать свои порядки не только на балканском континенте, поскольку американские власти одержимы идеей «противостояния с Россией».
«Македонией дело не ограничится. Это как медицинский факт, есть еще другие страны, на которые пытаются повлиять США. Вашингтон заинтересован в подавлении всего, что он подозревает в нелояльности, и Балканы — не исключение. Украина, Прибалтика и другие страны — этот список никогда не закончится.
Пока у США будет интерес сдерживать РФ, они будут стремиться установить свое влияние где бы то ни было: начиная с Керченского пролива, заканчивая Венесуэлой», — подчеркнул политолог.
Он заметил, что в Москве к подобному поведению США должны отнестись нейтрально и не реагировать на провокации.
«Россия должна к этому привыкнуть и понимать, что люди в Америке не меняются: капитализм, как был 300 лет тому назад агрессивным, останется таким же и сейчас. В денежной демократии США главный приоритет — искать наиболее выгодные условия для себя, забыв об остальных.
Они хотят выигрывать за счет неравноценной торговли и политических возможностей. В США не понимают полумер, поэтому очередные провокации продолжатся», — разъяснил собеседник ФАН.
Политолог добавил: поскольку США уже неоднократно демонстрировали агрессивную политику по отношению к партнерам из РФ, то и в данном случае нужно не обращать на это внимания.
«Для России это привычный вызов, и она будет с ним сталкиваться и дальше, ситуация на Балканах — только элемент недружественной политики Вашингтона и средство сдерживания Москвы», — заключил он.