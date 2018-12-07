Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Песков рассказал о повышенном интересе СМИ к большой пресс-конференции Путина

35
0 Оставить комментарий

Песков рассказал о повышенном интересе СМИ к большой пресс-конференции Путина

Москва, 7 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в пятницу завершается прием заявок СМИ на участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина​​​. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в 2018 году заявок на аккредитацию журналистов больше, чем в прошлые годы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Интерес к пресс-конференции повышенный. Сейчас уже мы имеем около 1650 заявок, это больше чем было в прошлые годы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Путина напомнил, что подать заявку для участия в пресс-конференции в пятницу можно на сайте kremlin.ru до 17.00. Песков также сообщил, что окончательный список аккредитованных сотрудников СМИ будет опубликован в конце следующей недели.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря. 

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.