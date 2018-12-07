Песков рассказал о повышенном интересе СМИ к большой пресс-конференции Путина

Москва, 7 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в пятницу завершается прием заявок СМИ на участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина​​​. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в 2018 году заявок на аккредитацию журналистов больше, чем в прошлые годы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Интерес к пресс-конференции повышенный. Сейчас уже мы имеем около 1650 заявок, это больше чем было в прошлые годы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Путина напомнил, что подать заявку для участия в пресс-конференции в пятницу можно на сайте kremlin.ru до 17.00. Песков также сообщил, что окончательный список аккредитованных сотрудников СМИ будет опубликован в конце следующей недели.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря.