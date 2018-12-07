«Не пущать или выдавливать»: эксперт о том, кто натравил на Россию «фабрику троллей» в ЦАР

Издание Le Potentiel Centrafricain сообщает, что на территории Центральноафриканской Республики действует «фабрика троллей». Комментаторы распространяют в социальных сетях информацию, дискредитирующую руководство страны, а также пытаются внушить гражданам, что партнерство ЦАР с Россией в области мирного урегулирования является непродуктивным.

Под прицелом оказались президент Фостен-Арканж Туадера, на которого обрушился наибольший поток критики, директор кабинета при президенте Фирмэн Нгребада, премьер-министр Симплисе Саранджи, а также некоторые члены администрации президента и кабинета министров.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал информационную атаку на легитимные власти ЦАР. По его словам, это может быть выгодно Франции, которая всеми силами старается дискредитировать действия РФ в республике.

«Франция сегодня готова к активному развертыванию на африканском континенте. Неслучайно она предложила вернуть артефакты [исторические ценности], которая захватила еще в период своего колониального могущества — теперь в музеях они никому не нужны, и Париж пообещал вернуть артефакты африканским государствам. Я связываю это с тем, что властям Франции хотелось бы вернуть если не былую мощь, то хотя бы влияние на многие государства Африки, включая, естественно, ЦАР», — утверждает политический аналитик.

Собеседник ФАН подчеркнул — руководству ЦАР нет никакого смысла сотрудничать с Францией. Жители и власти прекрасно понимают, что Париж до сих пор воспринимает африканскую страну как колонию. Вместо этого Туадера рассчитывает на плотное взаимодействие с Москвой — ведь Россия всегда держит свое слово.

«Значительная часть африканских руководителей сегодня хотела бы взаимодействовать с Российской Федерацией, потому что они убедились в надежности такого партнера, как Россия, в обязательности РФ по исполнению взятых на себя обязательств. Россия в Африке пользуется популярностью и имеет репутацию доброго партнера, и это, конечно, серьезно беспокоит тех, кто хотел бы контролировать подобный рынок. Вот почему развитые в экономическом плане государства Европы, США, во-первых, пытаются не пустить Россию на континент, а во-вторых, пытаются выдавить нашу страну оттуда, где она востребована, — конечно, это в том числе и ЦАР. Для этого предпринимаются различного рода действия, прежде всего — в информационном пространстве», — отметил Кошкин.

Именно поэтому «фабрика троллей» и развернула свою деятельность в ЦАР — на дворе XXI век и значимость информационных технологий огромна.

«Эти технологии позволяют если не оболванивать, то во всяком случае проводить ярко выраженную линию в информационном пространстве, которая может быть выгодна строго конкретной стороне. Вектор этой политики мы уже обозначили: или «не пущать» Россию, либо выдавливать ее оттуда, где с ней готовы сотрудничать», — подвел итог политолог.

В заключение он добавил, что российская миссия в ЦАР — единственная, кому удалось провести переговоры с лидерами вооруженных группировок, действующих на территории страны.

Речь идет о Нуреддине Адаме и Абдулае Хиссене из группировки «Народный фронт за возрождение ЦАР», Махамате Алькатиме из группировки «Патриотическое движение за ЦАР», Али Даррасе из группировки «Союз за мир в ЦАР», которые в конце сентября 2018 года заключили мирное соглашение в Хартуме по российской инициативе.