Вместо лекарств – автомобили: куда уходят деньги Видновской районной клинической больницы

Видновскую районную клиническую больницу будут инспектировать два месяца. Проверка комиссии Минздрава РФ, организованная по обращению заместителя главного врача Ларисы Волощук к президенту России Владимиру Путину, продлена до 14 января. Информацию об этом Федеральному агентству новостей подтвердил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«Просто коллеги не все успели посмотреть, не по всем направлениям», — пояснил министр.

Как уже сообщало Федеральное агентство новостей, за полтора года из больницы принудительно уволили сотню специалистов, сократилось количество коек, снизилось качество лечения. Пациенты сами закупают лекарства и расходные материалы — кредиторская задолженность медучреждения насчитывает 117 млн рублей.

«У нас дело врачей, когда их начинают гнобить, когда их запугивают! Люди боятся своей тени, боятся сказать правду, зная о том, что происходит преступление, что идет воровство», — считает заместитель главного врача больницы Лариса Волощук.

Предыдущая проверка в апреле выявила хищения на сумму 3,5 млн рублей. Однако Минздрав отделался рекомендациями об устранении нарушений, и дело замялось. Главный врач Виктор Барсук продолжил курс на «оптимизацию» больницы.

Светозар Суслин устроился в отделение реанимации в сентябре. Через пару недель обнаружил: вместо положенных 144 рабочих часов в месяц в трудовом договоре значилось 154.

«Сокращенная рабочая неделя 36 часов, но оплачивали по 39-часовой неделе, — показывает корреспонденту ФАН документы анестезиолог-реаниматолог. — Это приводит к удешевлению стоимости одного часа. Получается, 10 часов в месяц при работе на одну ставку, в год это набегает 120 часов. Получается, за год, если я работаю непрерывно, я кому-то даю целую ставку. На кого-то отработал. Куда эти деньги уходят? Не известно».

Анестезиолог показал документы главврачу, а на следующий день получил предложение. Уволиться по собственному желанию.

«Он сказал мне, что, если я не напишу по собственному желанию, он сделает так, что все равно меня уволит. Создаст условия, неприемлемые для работы. В последующем я не смогу устроиться никуда на работу в Москве и в Московской области», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Светозара Суслина, врачи отделения не получают стимулирующие выплаты. Медикам уже несколько лет не выдают молоко за вредные условия труда. Сам он теперь работает в Домодедовской центральной городской больнице.

«Это не только в реанимации, это рентген кабинеты, инфекционное отделение, другие специальности, гнойное отделение, где есть вредность, — утверждает Светозар Суслин. — Только коррупция ведет к тому, что можно так поступать в коллективе».

Оказалось, каждый квартал больница тратит до 9,9 тысяч рублей на обслуживание 18 легковых автомобилей, двух скорых и одной спецмашины. Деньги уходят на счета некоего ООО «В-Авто Гендир». В ноябре, согласно сайту госзакупок, прошло сразу три платежа на общую сумму около 4,6 млн рублей. Как видно из документов, транспорт эксплуатировался бесконтрольно, по договоренности с поставщиком услуг. Об этом свидетельствует и письмо, датированное 14 ноября. В нем временно исполняющий обязанности главврача больницы Филипп Устинов просит гендиректора компании Василия Черникова срочно оформить путевую документацию.

«Мы не можем закупить лекарства, ничего, и люди покупают сами, но каждый квартал мы обслуживаем машины! — комментирует цифры депутат городского поселения Видное Московской области Дмитрий Ерохин. — И выигрывает одна фирма, что мне понравилось, зарегистрированная у нас же в городе. И директор этой фирмы — водитель скорой помощи».

Стоимость одного часа работ — 655 рублей. Несмотря на такую, казалось бы, сладкую цену, с июня 2015 года на торги заявляется только одна фирма. Она же регулярно выигрывает тендер на контракт. Таким образом, за три года на обслуживание автопарка больница потратила 115 млн рублей.

«Мы обратились в Следственный комитет Московской области, чтобы они провели свою проверку, приложили факты», — заявил Дмитрий Ерохин в интервью корреспонденту ФАН.

На время проверки Минздрава Виктора Барсука отстранили от должности. Почти сразу же в Сети появилось обращение «коллектива» больницы к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В нем 74 медика называют открытое письмо президенту Ларисы Волощук клеветой и просят поддержать главного врача. В проблемах больницы подписавшиеся обвиняют районные власти.

«Мы можем рассматривать это письмо только как пропагандистский шаг, который очерняет тех людей, набравшихся смелости и выступивших не только в свою защиту, но и в защиту интересов жителей Ленинского района и города Видное, — заявил доверенное лицо заместителя главного врача Видновской районной клинической больницы Владимир Окунев.

Собеседник ФАН назвал обращение сотрудников больницы к губернатору «клеветой, под которой поставили подписи люди, которые просто не знают истинное положение дел». С ним солидарен и депутат Дмитрий Ерохин.

«Это просто агония этого Барсука, который заставил пробежать завотделением, подписать (обращение. — Прим. ФАН) у всех сотрудников и медсестер, которые и так сидят на копейках, чтобы их вообще не уволили. Все боятся увольнения. С работой сейчас очень тяжело», — отметил он.

Несмотря на свое отстранение, Виктор Барсук руководит больницей невидимой рукой, утверждают врачи. Гонения на «несогласных» продолжаются.

«За этот месяц мне было высосано из пальца три дисциплинарных взыскания, точно также другие мои коллеги. Хотят показать мой личностный конфликт, это не так. Это проблема всего коллектива», — рассказала корреспонденту ФАН Лариса Волощук.

По ее словам, в больнице боятся, что главный врач вернется и беспредел усилится.

«Обращение к губернатору — это не коллектив, это 6 % запуганных людей, медсестер, санитарок, нескольких врачей, у которых своя выгода, а весь коллектив страдает страшно!», — утверждает замглавврача.

4 декабря временное руководство объявило выговор заместителю главврача за то, что она месяц назад в открытом обращении президенту, «используя служебное положение», разгласила «сведения конфиденциального характера» — зарплату главврача и других коллег.

«У нас Барсук получает от 20 до 30 с лишним тысяч оклад. Мне дали эту бумажку, — комментирует инцидент депутат Дмитрий Ерохин. — Он бравирует тем, что получает такие деньги. А 600 тысяч рублей была в сентябре премия за два квартала. Раз в полгода премию дают. У меня вопрос, раз ты такой удачный менеджер, у тебя люди покупают свои лекарства, у тебя закрываются отделения, сокращаются койки, тебе за что премию дали? После комиссии апрельской обнаружена куча нарушений. То есть ему премию дали за нарушения?»

По мнению врачей и городских депутатов, на работу комиссии Минздрава оказывается давление.

«Соблюдение трудового законодательства полностью проигнорировано. Минздрав от рассмотрения этого вопроса самоустранился, им заниматься не хочет, — рассказала корреспонденту ФАН Лариса Волощук. — Как увольняли работников по так называемому собственному желанию, так и продолжают увольнять. Как оказывали грубое давление на тех, кто заявляет о своих правах, так и продолжают оказывать. Как издавались абсурдные приказы, так и продолжают издаваться».

Судя по всему, конфликт в больнице перерос в противостояние федеральных и региональных властей.

«Есть две таких группы, которые столкнулись между собой, это федеральное правительство и правительство Московской области. Московская область более лояльна к нашим людям, она идет и говорит, надо что-то менять и что-то делать, а федеральная говорит: «пускай Барсук сидит пока. Его кто-то конкретно прикрывает», — делает вывод депутат Дмитрий Ерохин.

К слову, ситуацией в больнице заинтересовалась Видновская городская прокуратура. Результаты ее проверки жители Ленинского района Московской области ждут с нетерпением. А вот в районном УМВД признаков правонарушений в административно-хозяйственной деятельности больницы почему-то вообще не обнаружили.