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Песков прокомментировал встречу Путина и Новака в Петербурге

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Песков прокомментировал встречу Путина и Новака в Петербурге

Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о встрече российского лидера Владимира Путина с главой министерства энергетики России Александром Новаком, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на сообщение Bloomberg о том, что президент России встречался с Новаком в Петербурге. СМИ попросили уточнить, можно ли говорить, что достигнуты договоренности с ОПЕК, и готова ли РФ сокращать добычу нефти.

«Да, Путин неоднократно встречался с Новаком в Петербурге — обсуждал вопросы по  Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭс), — ответил пресс-секретарь российского лидера. — А теперь Новак в Вене. Не будем торопить события».

Песков прокомментировал встречу Путина и Новака в Петербурге

Ранее Новак заявил, что участники соглашения ОПЕК+ могут согласовать свои позиции еще до встречи, которая состоится в Вене 6-7 декабря. 

Автор: Николай Хренков
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