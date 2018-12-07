Песков прокомментировал ситуацию вокруг назначения нового генсека ОДКБ

Москва, 7 декабря. Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос об обсуждении кандидатуры нового генерального секретаря ОДКБ на встрече лидеров ЕАЭС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что вопрос с назначением генсека Организации Договора о коллективной безопасности еще не решен.

«Вопрос не решился. Действительно, в ходе беседы лидеров ЕАЭС этот вопрос был затронут Александром Лукашенко, это вполне нормальная практика, любой глава государства волен затрагивать те вопросы, которые считает нужным», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в тот момент, когда Лукашенко поднял вопрос с назначением генсека ОДКБ, за столом переговоров находились не все лидеры ЕАЭС.

Напомним, накануне лидеры стран, входящих в Евразийский экономический союз, провели переговоры в Петербурге. Вечером Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и другие лидеры посетили Мариинский театр.