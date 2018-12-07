Кремль ответил на призывы США отказаться от ракеты 9М729

Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы США к России отказаться от ракеты 9М729, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков прокомментировал призывы США к России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее так, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон угрожает выйти.

«Мы неоднократно говорили, что РФ не нарушает и придерживается ДРСМД», — заметил пресс-секретарь президента России.

Журналисты попросили Пескова уточнить, американская сторона призывает Москву полностью отказаться от ракеты или изменить ее характеристики.

«По техническим параметрам — [обращайтесь] в Минобороны или МИД», — ответил Песков.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что действия России на эти требования Вашингтона должны быть проверяемы.