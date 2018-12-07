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Кремль ответил на призывы США отказаться от ракеты 9М729

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Кремль ответил на призывы США отказаться от ракеты 9М729

Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы США к России отказаться от ракеты 9М729, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков прокомментировал призывы США к России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее так, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон угрожает выйти.

«Мы неоднократно говорили, что РФ не нарушает и придерживается ДРСМД», — заметил пресс-секретарь президента России.

Кремль ответил на призывы США отказаться от ракеты 9М729

Журналисты попросили Пескова уточнить, американская сторона призывает Москву полностью отказаться от ракеты или изменить ее характеристики.

«По техническим параметрам — [обращайтесь] в Минобороны или МИД», — ответил Песков.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что действия России на эти требования Вашингтона должны быть проверяемы.

Автор: Николай Хренков
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