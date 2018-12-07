Иначе будет больно: в СФ объяснили, почему США не будут отвечать силой на инцидент в Керченском проливе

Соединенные Штаты не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение границы Российской Федерации были задержаны три украинских корабля. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на инцидент в Азовском море», — заявил генерал.

Кроме того, он добавил, что не обсуждал это с российским коллегой Валерием Герасимовым. Данфорд подчеркнул, что необходимые сигналы Москве доводит политическое руководство Соединенных Штатов.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что Соединенные Штаты начали подготовку к отправке своих военных кораблей в Черное море в ответ на инцидент в Керченском проливе.

«США не будут проливать кровь за чужие интересы»

Сенатор, член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал ФАН отсутствие у США желания применять военный ответ на инцидент в Керченском проливе.

«Мне кажется, другой вариант просто трудно себе представить. Ведь провокация в Керченском проливе настолько прозрачна, понятна и очевидна, что ее можно использовать как повод в политической игре, что американцы и делают, но уж точно не проливать ради этого кровь. Соединенные Штаты понимают, что придется проливать кровь за пустышку или за чужие политические интересы. Даже не свои. Поэтому американцы ведут себя здраво, как всегда они это и делают. Когда дело доходит до совсем жареного, они тысячу раз думают и стараются пальчик из этой щели вытащить. Иначе будет больно», — объяснил Олег Морозов.

25 ноября три корабля ВМС Украины («Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск») нарушили государственную границу РФ, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу. Корабли ВМСУ опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских военных. В результате 24 моряка были задержаны, в отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.