Песков: Путин выступит на съезде «Единой России»

Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин выступит на съезде «Единой России» 8 декабря.

«Это факт говорит, что президент по-прежнему остается лидером этой партии. Президент по-прежнему уделяет большое внимание и значение этой партии», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, XVIII съезд «Единой России» открывается в Москве 7 декабря. В работе съезда примут участие 3,5 тыс. человек, из них 746 делегатов от региональных отделений партии и 917 представителей СМИ.

Ожидается, что особое внимание делегаты уделят обсуждению предложений, которые поступили от регионов в рамках дискуссии «Обновление 2018». На повестку также вынесена разработка этических норм для членов ЕР.



