Песков рассказал о реакции Путина на проверку фонда Сокурова

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин был проинформирован о проводимых в фонде Сокурова обысках, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

6 декабря правоохранительные органы проводили обыск в фонде поддержки кинематографа «Пример интонации» в Петербурге. По словам Пескова, президента проинформировали о происходящем.

Пресс-секретарь прокомментировал вопрос журналиста о реакции Путина.

«Путин принял к сведению», — коротко ответил он.



Учредитель фонда, режиссер Александр Сокуров утверждал, что его телефон прослушивала ФСБ. Есть ли какая-то информация об этом, поинтересовался журналист.

«Нет, неизвестно. Мы не знаем, что они делают в плане оперативной работы. Это не прерогатива президента. Сейчас обоснованных претензий к фонду нет, и об этом было заявлено», — сказал Песков.

Ранее фонд Сокурова отчитался о том, на что были потрачены средства, выделенные государством.