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Путин вручит премии Российского географического общества

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Путин вручит премии Российского географического общества

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин  посетит заседание попечительского совета Российского географического общества. Глава государства также вручит премии РГО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Организация работает активно, много разных номинаций. Среди них лучший научный проект, и лучший молодежный проект, и лучший медиа-проект», — перечислил он.

Представитель Кремля не исключил, что возможно Путин проведет еще ряд встреч.Также будет прием по случаю Дня героев Отечества.

Автор: Кристина Волкова
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