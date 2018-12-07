Путин изменил Стратегию государственной нацполитики РФ до 2025 года

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин изменил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Соответствующий указ, подписанный главой государства, был опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.

«Внести в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года изменения», — говорится в документе.

О поправках, актуализирующих Стратегию, ранее сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов. По его словам, изменения были внесены с учетом международной повестки, внутриполитической ситуации, актуальных вызов и угроз. Также новая версия Стратегии учитывает положения стратегии нацбезопасности РФ.

Федеральное агентство по делам национальностей было создано в РФ в 2015 году. Основной задачей ведомства является разработка и реализация национальной политики, а также поддержка единства российского народа.