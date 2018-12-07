Япония хочет запретить продукцию Huawei и ZTE для госучреждений

Москва, 7 декабря. Власти Японии хотят запретить сотрудникам государственных учреждений пользоваться продукцией китайских компаний Huawei и ZTE. Такие меры Токио намерен предпринять в целях борьбы с кибератаками и утечками информации, передает Yomiuri.

Уточняется, что запрет планируется ввести на закупку телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE для нужд государственного аппарата. Власти Японии опасаются, что данную технику китайские спецслужбы могут использовать для шпионажа.

Ранее в сотрудничестве со спецслужбами КНР Huawei и ZTE обвинили США. Американские власти в этой связи запретили государственным учреждениям пользоваться телекоммуникационным оборудованием китайских производителей. Вашингтон считает, что техника Huawei и ZTE оснащена программами, позволяющими следить за пользователями. Huawei все обвинения отрицает.