«Баржами повезут нам золото и бриллианты»: в Совфеде высмеяли угрозы США отключить Россию от SWIFT

Соединенные Штаты Америки продолжают угрожать России после инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от международной системы банковских операций SWIFT. Кроме того, предполагается, что российским кораблям, следующим из Азовского моря, запретят заходить в европейские порты.

«Это называют «ядерной опцией», но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников, но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — объявил Волкер в интервью на радиостанции «Голос Америки».

Дипломат вдобавок раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2»: по его мнению, «битва с проектом еще не проиграна» и «реализация трубопровода идет вопреки правилам и директивам ЕС».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Вашингтон поступит неразумно, если предпримет попытку отключить РФ от международной системы безналичных расчетов. При этом Москву невозможно запугать — сенатор напомнил, что угрозы насчет SWIFT поступали от Запада неоднократно.

«Волкер все-таки не президент США и не работник Пентагона. Россия про отключение от SWIFT слышит уже несколько лет подряд. Отключение невыгодно прежде всего тем, кто покупает у РФ нефть, газ и другие природные ресурсы. К слову, США тоже должны будут как-то рассчитываться за покупку наших ракетных двигателей и отправку астронавтов в космос — видимо, они баржами повезут нам золото и бриллианты. Если им так удобно — пожалуйста», — посмеялся сенатор.

Собеседник ФАН пояснил — действия США обернутся не только против иностранных партнеров России, но и против них самих.

«Это резко сузит сферу обращения доллара; те, кто захочет у нас приобретать то, что покупали на протяжении десятков лет, будут вынуждены это делать в другой валюте. Если США все же задумают подобное — бог им в помощь, но они совершенно точно «накажут» огромное количество покупателей во всем мире, включая самих американцев», — добавил Климов.

По поводу возможного запрета судам из России посещать порты Европы сенатор заметил, что подобное предложение «не имеет ничего общего со здравым смыслом». По его мнению, подобное заявление от представителя США направлено на усиление напряженности на Украине.

«С военной точки зрения заявление Волкера просто маразм. Все это рассчитано на пиар-акцию, чтобы поднять дух всяким радикалам на Украине, где власти заигрались в политическую карьеру и совсем забыли о потребностях украинского народа. Это звучит угрожающе, а внутри — ни о чем, какая-то белиберда», — резюмировал Андрей Климов.

Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России и двинулись в сторону Керченского пролива. После неоднократных предупреждений они были задержаны Береговой охраной ФСБ РФ и препровождены в Керчь.