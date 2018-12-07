В Сети появились новые фото с шикующим в колонии Цеповязом

Москва, 7 декабря. В Сети появились новые фотографии с осужденным на 20 лет Вячеславом Цеповязом. Видео с кадрами, на которых запечатлен заключенный, опубликовано в YouTube.

На снимках Цеповяз позирует в одиночку или в компании заключенных на мягких диванах, сидит за столом, который уставлен разными блюдами, разговаривает по телефону. Как сообщил «РенТВ», фотографии были сделаны в период с 2014 по 2017 год.

В пятницу стало известно, что ряд сотрудников колонии, в том числе начальника УФСИН по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после инцидента с появившимися в ноябре этого года снимками.

Напомним, Цеповяза суд приговорили к 20 годам за массовое убийство, совершенное в станице Кущевской в 2010 году.

Журналист, глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова считает, что Цеповяз оказывал руководству тюрьмы «некие силовые услуги». По ее мнению, если бы он мог предоставить только деньги, ситуация была бы другой, пишет Infox.ru.