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Песков рассказал, каких договоренностей достигли Путин и Мадуро в Москве

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Песков рассказал, каких договоренностей достигли Путин и Мадуро в Москве

Москва, 7 декабря.  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о договоренностях президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на встрече в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, договорились ли лидеры о финансовой помощи Венесуэле.

«Целый набор вопросов по взаимодействию обсуждался, — констатировал представитель Кремля. — Безусловно, скажем так, в той или иной степени поддержка со стороны России будет оказываться дальше. Больше добавить нечего».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле с помощью силы или террора. 

 

Автор: Кристина Волкова
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