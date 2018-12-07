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Песков рассказал о долгожданной встрече Путина и Ципраса

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Песков рассказал о долгожданной встрече Путина и Ципраса

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет греческого премьера Алексиса Ципраса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Долгожданная встреча, к ней велась подготовка. Стороны пообщаются в узком составе, потом пройдут переговоры в расширенном составе», — рассказал он.

Песков уточнил, что в ходе встречи будут подписаны пять документов, после Путин и Ципрас выступят на совместной пресс-конференции.
 

Автор: Кристина Волкова
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