Песков рассказал о долгожданной встрече Путина и Ципраса

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет греческого премьера Алексиса Ципраса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Долгожданная встреча, к ней велась подготовка. Стороны пообщаются в узком составе, потом пройдут переговоры в расширенном составе», — рассказал он.

Песков уточнил, что в ходе встречи будут подписаны пять документов, после Путин и Ципрас выступят на совместной пресс-конференции.

