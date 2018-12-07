«Мы на связи»: Куценко поддерживает беременную экс-супругу Порошину

Москва, 7 декабря. Российский актер Гоша Куценко поддерживает беременную пятым ребенком свою бывшую супругу актрису Марию Порошину. Куценко отметил, что очень беспокоится за нее.

О беременности Порошиной стало известно несколько месяцев назад. Одновременно с этим СМИ сообщали о разводе актрисы с Ильей Древновым. Журналисты предполагали, что Порошина может ждать ребенка от своего многолетнего партнера в кино и театре Ярослава Бойко. Актриса данные сообщения не подтвердила.

«Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью ни малейшего отношения не имеет. Я жду сына от любимого человека!» — написала она на своей странице в Instagram.

Беременность своей бывшей жены в беседе с News.ru подтвердил Гоша Куценко. Он заявил, что всегда готов помочь Порошиной и поддержать ее.

«Мы с Машей на связи. Я очень за нее беспокоюсь, потому что сейчас у нее нет мужа и она ждет ребенка, но, конечно, мы ее не оставим!» — сказал актер.

Порошина и Куценко жили в гражданском браке, когда были студентами. У них есть общая дочь Полина. Сейчас девушке 22 года, она пошла по стопам родителей и стала актрисой.