Сирия спасена от Тель-Авива русскими С-300: Израиль перестал бомбить САР, но перевел прицел на Ливан

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ходе проведения операции «Северный щит» у ливанской границы был обнаружен еще один туннель, проложенный, по утверждению Тель-Авива, отрядами «Хезболлы». При этом подчеркивается, что вход в подземный лаз располагается под жилыми домами на территории Ливана. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Сведения об этом израильская сторона передала представителю Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) генерал-майору ВС Италии Стефано дель Колу. Командующий армейскими подразделениями в северном округе еврейского государства Йоэль Стрик уточнил, что подземный переход следует из ливанского поселка Рамия, находящегося в провинции Бинт Джубайл.

В связи с этим Стрик выразил протест, обвинив «Хезболлу» в нарушении территориальной целостности Израиля. От лица официального Тель-Авива генерал возложил ответственность за случившееся на Бейрут. Он также потребовал ликвидировать туннель и предупредил, что любой спустившийся по нему подвергнет жизнь смертельной угрозе.

При этом совсем недавно ливанский канал El Nashra передавал, что израильские военные взломали сотовую связь на юге республики. В результате жители приграничных деревень начали получать сообщения от ЦАХАЛ, в которых говорилось о расположенных вблизи их домов подземных переходах «Хезболлы» и необходимости соблюдать осторожность в связи с этим.

Почему же Тель-Авив вновь перевел прицел в сторону Ливана? По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, это, наверняка, связано с невозможностью продолжать маневры в небе Сирии после развертывания на ее территории российских ЗРК С-300.

«Цель израильтян — устранение подземных ходов, по которым якобы перемещаются бойцы «Хезболлы» для совершения терактов внутри еврейского государства, но никаких фактов, подтверждающих реальное проведение таких рейдов нет, есть только обвинения со стороны Тель-Авива. В любом случае практически нет сомнений в том, что время для осуществления операции выбрано не случайно — о ней заявили именно теперь, когда Израиль подтвердил посредством новой попытки воздушной атаки на территории САР, что он уже совсем не так свободен в сирийском небе, нежели раньше», — считает эксперт.

Ракеты, выпущенные по военным объектам к югу от Дамаска, были перехвачены средствами противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА). Понимая невозможность дальнейшего противостояния законному правительству республики и иранским подразделениям в САР, Тель-Авив был вынужден переключиться на другое направление, маскируя свою беспомощность на сирийском фронте.

«Израильская авиация, конечно, не так вольготно ощущает себя в воздушном пространстве Сирии после того, как туда были переброшены батареи С-300. Тем более теперь, когда последняя отчаянная попытка удара по территории САР была сорвана системами ПВО ВС арабской республики. Таким образом, операция «Северный щит» — это подтверждение того, что на данном этапе ВВС ЦАХАЛ не могут свободно бомбить Сирию, как это продолжалось почти все предыдущие годы вооруженного конфликта», — отметил востоковед.

Тем не менее нынешняя кампания все же представляет потенциальную угрозу для арабской республики, предполагает собеседник ФАН. Не зря подразделения САА, дислоцирующиеся в районе границ Ливана и Израиля, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.