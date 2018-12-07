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Минус спорт, развлечения, килограммы: астраханский депутат «примерил» на себя прожиточный минимум

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Минус спорт, развлечения, килограммы: астраханский депутат «примерил» на себя прожиточный минимум

Астрахань, 7 декабря. Депутат думы Астраханской области Петр Кириллов рассказал промежуточные итоги эксперимента по выживанию на прожиточный минимум в России.

Депутат уже три недели «примеряет» на себя прожиточный минимум. За этот небольшой срок его жизнь радикально изменилась.

Он уточнил, что может себе позволить потратить в день лишь 150 рублей. Из-за этого ему пришлось отказаться от покупки многих привычных продуктов.

«Постоянно испытываю чувство голода, — признался Кириллов. — Не могу позволить себе фруктов, орехов, которые так люблю, — только одно яблоко в день».

Минус спорт, развлечения, килограммы: астраханский депутат «примерил» на себя прожиточный минимум

Астраханский чиновник потерял уже четыре килограмма веса. При этом ему пришлось отказаться от спортзала, который стал для депутата «роскошью с учетом прожиточного лимита», передает «Интерфакс».

«У меня и сил не хватит на тренировки с учетом моего питания, — пояснил участник эксперимента. — В целом, я не могу себе ничего позволить, даже чашки кофе в любом из местных кафе. Она будет стоить столько, сколько я трачу на питание за целый день».

Кроме того, ему пришлось отказаться от походов в кинотеатр — это стало слишком дорогим развлечением. А когда он получил счета за коммунальные услуги для однокомнатной квартиры — две тысячи рублей — то и вовсе получил перерасход прожиточного минимума.

Напомним, Кириллов начал эксперимент в середине ноября, чтобы продемонстрировать несостоятельность прожиточного минимума в России. В Астраханской области он составляет 10126 рублей.

Автор: Катерина Иванова
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