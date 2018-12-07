Киев хочет запретить импорт российских машин на Украину

Киев, 7 декабря. Украинские власти хотят запретить импорт российских автомобилей в страну. Письмо с соответствующим предложением направила правительству Украины группа депутатов Верховной рады.

В послании политики заявили, что ввести запрет на ввоз российских машин необходимо из-за «сложных экономических и политических отношений с РФ». В кабмине в ответ депутатам заявили, что такой законопроект уже разрабатывается.

В украинском правительстве уточнили, что в проекте речь идет о приостановлении деловых отношений с Москвой. В частности, в документе есть список российских товаров, которые предлагается запретить импортировать на Украину. Как подчеркнули в кабмине, если автомобили будут включены в перечень, их ввоз прекратится в ближайшие дни.

После государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, киевские власти регулярно заявляют, что намерены разорвать все связи с Москвой, включая экономические. При этом на деле товарооборот между Россией и Украиной сохраняется.

Накануне в большом интервью пяти российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия остается главным торговым партнером Украины. При этом, по словам премьера, для Москвы Украина такого значения в торговле не имеет.