Названы пять популярных туристических направлений на новогодние каникулы

Москва, 7 декабря. Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января. А длинные выходные — это всегда прекрасный повод для путешествий.

Издание «Слово и Дело» побеседовало с туроператорами и составило рейтинг пяти наиболее популярных направлений, которые выбирают россияне для отдыха в новогодние праздники.

На первой строчке рейтинга расположился солнечный Таиланд. Дело в том, что многие выбирают эту страну для отпуска, так как климат здесь, несмотря на высокую температуру воздуха, не влажный. Кроме того, добродушие и гостеприимство тайцев уже покорило россиян.

Второе место — Объединенные Арабские Эмираты. Новый год здесь празднуют с размахом. Для российских туристов выступают русскоговорящие ведущие и аниматоры, некоторые отели специально приглашают Деда Мороза и Снегурочку. Кстати, новогодние мероприятия здесь также длятся около 10 дней.

Третья по популярности — полюбившаяся многим россиянам Турция. Несмотря на то, что декабрь-январь считаются концом пляжного сезона в этой стране, туристов на турецком побережье в новогодние праздники ожидается много.

Четвертое место досталось Доминикане. Здесь температура воздуха на Новый год будет гораздо выше, чем в Турции, а потому ваши новогодние фотографии могут украсить Санта-Клаусы в шортах.

Ну и, наконец, многие для путешествия в новогодние праздники выбирают родину российского Деда Мороза — Великий Устюг.