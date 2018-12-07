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В Кремле уверены в беспристрастном отношении суда к делу Пономарева

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В Кремле уверены в беспристрастном отношении суда к делу Пономарева

Москва, 7 декабря. Кремль уверен в беспристрастном отношении суда в деле правозащитника Льва Пономарева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем оценивать решение Тверского суда, рассчитываем на беспристрастное отношение суда и уверены, что так и произойдет», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Напомним, в конце октября 77-летнего правозащитника задержали на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Тверской суд столицы признал Пономарева виновным в организации несанкционированной акции, ему назначили 25 суток административного ареста.

Автор: Николай Хренков
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