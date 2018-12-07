Опубликован тизер последнего сезона «Игры престолов»

Вашингтон, 7 декабря. Первый тизер 8 сезона культового сериала «Игры престолов» появился в Сети. Ролик под названием Dragonstone («Драконий камень») появился на Youtube в ночь на 7 декабря.

По последним данным, его посмотрели уже почти 2 млн 300 пользователей.

Тизер не имеет ни одного фрагмента из будущих серий, но в комментариях уже вовсю делают выводы о сюжете. при этом многие юзеры клятвенно обещают больше не смотреть никаких промо-роликов чтобы не страдать в ожидании премьеры, сообщает Пятый канал. По последним данным, тизер посмотрели уже почти 2 млн 300 пользователей.

Ранее News.ru собщал, что создатели сериала подарят фанатам серию в которой покажут всех персонажей, умерших в первых сезонах.