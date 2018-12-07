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AliExpress составил список самых популярных запросов россиян в 2018 году

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AliExpress составил список самых популярных запросов россиян в 2018 году

Москва, 7 декабря. В текущем году пользователей AliExpress и Tmall больше всего интересовала продукция Xiaomi, Huawei и Apple. В десятку самых популярных запросов вошли смартфоны, наушники, часы, рюкзаки и купальники.

Чаще всего в 2018 году россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Xiaomi Redmi 4. За этот год пользователи ресурсов оставили более 10 миллионов запросов по тегу «смартфон», в топ-10 запросов попали также наушники, часы, купальники и рюкзаки.

Главным трендом 2018 года стало то, что россияне стали искать на сайтах этих компаний больше товаров известных брендов. Например, продукцию марок Bosch и Samsung искали в семь и восемь раз больше, чем в 2017 году, пишет РБК.

Отмечается, что одним из наиболее популярных товаров AliExpress раньше были чехлы для смартфонов, в этом году они уступили свое место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель гаджета. Спрос но попсокеты вырос в 30 раз, однако самыми востребованными в текущем году остаются чехлы для iPhone 5s. В то же время их ищут в три раза меньше, чем в минувшем году.

Автор: Данила Копп
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