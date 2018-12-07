Они в плену у ИГИЛ?: полиция Франции поставила протестующих студентов на колени

Париж, 7 декабря. Во Франции с середины ноября не прекращаются акции протеста против повышения цен на бензин. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне выступлений «желтых жилетов» стремительно падает, в Сети тем временем активно обсуждают видео, демонстрирующее, как французские полицейские проводят задержание студентов и школьников, которые поддержали протесты.

В городе Мант-ла-Жоли полицейские поставили на колени около 200 лицеистов, некоторых — лицом к стене. Ролик из Мант-ла-Жоли, полагают в Сети, станет последним гвоздем в крышке гроба популярности президента Франции Эммануэля Макрона.

«Рейтинг одобрения работы Макрона сейчас — 18%. После такого он станет 10%. Говорят, когда во Франции к протестам присоединяются студенты, это конец для властей», — комментируют видео на Reddit.

«Они [студенты] что ли в плену у ИГИЛ1? (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ФАН)», — удивляются в Сети.

Полицейские, которые поставили на колени закованных в наручники студентов, ведут себя весьма развязно. В частности, один из них со злорадством произносит: «А вот у нас мудрые студенты».

По всей Франции из-за участия в протестах, а также по подозрению в сочувствии к их участникам арестованы сотни человек. Только в департаменте Ивелин задержаны около 200 студентов.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя появление шокирующего видео из «толерантной Европы», отметил, что, будь на месте французских полицейских российские, по всему миру бы поднялся страшный вой.

В общей сложности, в этой провинции арестованы 189 студентов и школьников от 12 (!) до 20 лет.

А теперь представьте, какой вой по всему миру начался бы, если бы такие кадры появились в России! — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 7, 2018

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что французские полицейские совсем не церемонятся при задержании участников протестов. 1 декабря в результате беспорядков и их неумелого подавления пострадали 12 сотрудников RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян тогда также сравнила задержания, практикуемые во Франции, с тем, как ведут себя во время митингов российские силовики.

«Как тебе такое, московский ОМОН?» — написала тогда Симоньян.

Отметим, французские официальные лица ранее неоднократно выражали возмущение тем, как «мирные митинги подавляются в России». Резкое неприятие коллективный Запад демонстрировал и тогда, когда в Киеве силовики пытались противостоять участникам Майдана, громившим центральные районы Киева.

Во время погромов в Париже 1 декабря, напомним, были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, а ущерб, нанесенный французской столице, оценивается в сумму около 4 миллионов евро. Власти Франции уже пообещали, что в субботу для подавления выступлений будет мобилизовано около 90 тысяч силовиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.