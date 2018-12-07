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Кремль внимательно следит за отменой рэп-концертов в России

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Кремль внимательно следит за отменой рэп-концертов в России

Москва, 7 декабря. Кремль следит за ситуацией с отменой ряда рэп-концертов в России. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«(В Кремле. — Прим. ФАН) следят очень внимательно», — подчеркнул Песков.

Реакцию Кремля на отмену концертов пресс-секретарь российского лидера не уточнил.

В течение последних месяцев в России массово отменили свои выступления такие рэп-исполнители как Элджей, Хаски, «Френдзона» и GONE.Fludd. Так, известный как Хаски Дмитрий Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что «устал воевать». Его концерты в декабре из-за судебного процесса по обвинению в хулиганстве пройдут только в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Ранее в Госдуме прошел круглый стол, на который депутаты пригласили представителей рэп-сообщества для обсуждения проблемы.

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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