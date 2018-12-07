В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков ответил на вопрос журналистов касательно спора президентов вокруг цен на газ, произошедшего во время заседания саммита Евразийского экономического союза.

«Путин и Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года. Что касается саммита Евразийского экономического союза, это была очень продуктивная и полезная встреча, рабочее обсуждение не всегда проходит ровно», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва оценивает перспективы ЕАЭС как блестящие, однако впереди предстоит большая работа.

Напомним, 6 декабря в Петербурге во время заседания саммита Евразийского экономического союза президент Белоруссии заявил, что газ для белорусов стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян — 70 долларов. В ответ Владимир Путин напомнил, что цена на газ для Белоруссии, как одного из главных союзников России, почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе «нужно стремиться к унификации».