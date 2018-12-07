Карина Мишулина: «Фальшивый сын Спартака Мишулина пропагандирует фашизм»

Актриса Карина Мишулина — дочь скончавшегося в 2005 году народного артиста России Спартака Мишулина — поддержала появившуюся в Интернете петицию о закрытии скандальных ток-шоу, в частности, программы «Пусть говорят» на Первом канале. Одна из причин — ее претензии к руководству этой программы, которую она обвиняет в обмане и шантаже, а также в пиаре актера Тимура Еремеева. Еремеев, участвуя в ток-шоу на Первом канале, стремится доказать, что он внебрачный сын Спартака Мишулина, однако семья звезды советского кино уверена, что результаты ДНК были сфальсифицированы, а свидетели подкуплены.

Специально для Федерального агентства новостей Карина Мишулина согласилась дать интервью члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму Манукяну. Также ФАН публикует ответ Первого канала на претензии и мнение известного адвоката.

— Карина, расскажите, пожалуйста, что вас побудило подписать резонансную петицию против скандальных шоу на федеральных каналах?

— В последнее время ток-шоу слишком агрессивно и активно внедряются в частную жизнь, порочат память умерших актеров, распространяют порочащую и лживую информацию о людях. Год назад мы сами стали жертвами передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Два месяца нас заманивали прийти на эфир, сначала предлагая деньги, потом умоляя, потом угрожая и шантажируя. Мы в то время были далеки от закулисья ток-шоу и не знали, как это работает. Спустя два месяца уговоров нам было сказано: если вы не придете, мы сделаем Тимура Еремеева «сыном» Спартака Мишулина, а если придете — сможете рассказать правду. Мы поверили и пошли, думая, что скажем все и этот кошмар закончится.

Но не тут-то было. Теперь мы точно знаем, что Первый канал двигает Еремеева, их целью было распиарить его и заставить нас признать его нашим родственником. Я не совсем за закрытие таких передач, но я за то, чтобы над ними был контроль, цензура. Чтобы ток-шоу соблюдали законодательство РФ и неприкосновенность частной жизни. И чтобы отстали от известных людей.

— Насколько мне известно, в рамках шоу «Пусть говорят» Тимуру Еремееву был сделан ДНК-тест, и, согласно его результатам, его даже признали сыном Спартака Мишулина. Как это могло произойти?

— Во время эфира нас всеми путями склоняли сделать ДНК-тест, но у нас уже было подано заявление в Тушинский суд по защите чести и достоинства, и делать тест в рамках ток-шоу я отказывалась. Мы для суда начали уточнять информацию о ДНК-тестах и выяснили, что без живого отца анализ родства между братом и сестрой практически невозможен. Этот анализ, как сказал нам генетик, все равно что подкинуть монетку в воздух. Результат может быть как ложно положительным, так и ложно отрицательным.

Тогда мы обратились в государственное учреждение РЦСМЭ (Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ) к Павлу Леонидовичу Иванову (тогда нам казалось, что в этом учреждении не может быть подлога). Он велел нам принести какую-то вещь папы. Мы принесли костюм Карлсона [одна из звездных ролей Спартака Мишулина]. Этот костюм 12 лет пролежал у нас дома. Мы сами оплатили исследование.

Обращаю внимание: до сегодняшнего дня еще не было ни одной экспертизы, только досудебное исследование, за которое специалист не несет никакой уголовной ответственности. Мы сдали костюм, я сдала кровь, и Иванов через какое-то время сообщил, что нашел все 23 хромосомы в костюме. Об этом узнал Первый канал. Мне представляется, что это сам Иванов и позвонил им. И дальше— опять путем шантажа — нас заставили до суда проводить исследование.

Они [авторы программы] за нашей спиной, скрыв это от нас, помимо Еремеева, привели [на одну из передач] еще Эдуарда Сорокина (его выдавали за внука Мишулина). Когда в нашу историю вмешался Первый канал, Иванов начал вести себя с нами крайне странно. Нервно отвечал по телефону, грубо разговаривал. Мы решили съездить к нему и узнать, что происходит.

Приехав, обнаружили в его кабинете группу Первого канала и кипу документов, лежащих на столе. Увидев нас, члены [съемочной] группы растерялись, начали суетиться и говорить, что якобы приехали оплачивать анализ. Дальше мы обнаруживаем следующее: в исследовании по нашему адвокатскому запросу Еремеев — Мишулин по Y-хромосоме (она передается от отца к сыну и не мутирует по мужской линии в течение 22 поколений) у них 95%! Это не родство! Это не принимает ни один суд!

Также в исследовании написано, что Иванов провел анализ между Еремеевым и шапкой (якобы Мишулина, которая, по словам Еремеева, хранилась у него), и ответ был следующий: в шапке на 99,9% не обнаружен биоматериал Мишулина. При этом на 99,9% обнаружен биоматериал Еремеева. Но ведь утверждается, что Мишулин и Еремеев родственники!

По их адвокатскому запросу не проведен анализ по Y-хромосоме. Только аутосомный. Но любой генетик подтвердит, что при наличии Y-хромосомы аутосомный анализ не делают. Но у них он сделан. И он на 99,9% подтверждает родство. Сорокин и Еремеев — также родство 99,9%. Дескать, все они родственники.

Первый канал проводит эфир, в ходе которого издевательски по отношению к нам Еремеева объявляют сыном Мишулина. Хотя это нарушение закона. Ибо в документах Еремеева стоит отец — Еремеев С. В., и через суд это родство не опровергнуто. Экспертизы нет. А исследование не дает права называться родственником.

Зачем Иванов сделал два разных исследования — нам и им? Видимо, ждал, кто придет с деньгами первым. Мы отправили костюм папы в Швецию, в лабораторию. Спустя месяц пришел ответ, что живого биоматериала в костюме нет и быть не может, так как не соблюдены условия хранения. То есть, что и с чем сравнивал Иванов, непонятно. Дальше мы обращаемся к генетику Илье Ефремову. Он изучает анализ Иванова и дает нам заключение на 13 страницах, из которого следует:

1. В пробирку с кровью Мишулиной К. С. (моей) подмешана чужеродная мужская ДНК.

2. Кровь Еремеева ни с чем не сравнивали, а сравнивали биоматериал, найденный в шапке.

3. Нарушены нормы проведения исследования. Нарушено количество реагентов.

4. У матери Еремеева Иванов нашел Y-хромосому. Она что? мужчина? Или трансвестит?

5. В костюме нет биоматериала!

Вывод Ефремова: исследование ДНК полностью сфальсифицировано.

Журналист Александр Карпов из программы «Вести» делал цикл передач по разоблачению Иванова. Где Иванов, не зная, что его записывают, запросил за интервью 200 тысяч рублей. И это государственный служащий! Мы нашли много людей, пострадавших от Иванова. Но они боятся это озвучивать. Боятся за свою жизнь.

К примеру, когда разбился самолет над Синаем (крушение A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, ставшее крупнейшей авиакатастрофой по числу погибших граждан РФ. — Прим. ФАН), по «анализу» Иванова — вместе с погибшим в самолете мальчиком якобы летели сразу три его биологических отца с «достоверностью» 99,9%! Также есть видео телеканала «Пятница», где мужчина приносит на анализ свой материал и материал енота, и вы удивитесь, но енота делают «отцом» этого мужчины и тоже на 99,9%!

Кроме того, мы знаем, что Павел Иванов — биолог. У него нет медицинского образования, и проводить подобные исследования он просто не имеет права.

Ну и самое главное. Государство выделяет деньги на реагенты. Иванов при катастрофах выдает трупы наобум. Не проводя исследования. А реагенты продает частным клиникам. В частности, клинике «Медикал Геномикс». Кроме того, Иванов курирует все ДНК-центры, разумеется, кроме военных. То есть делать анализы в России не в суде просто опасно. Иванову сразу донесут, кто пришел делать анализ.

Кроме того, у нас есть исследование, что фотография Еремеева с Мишулиным является результатом фотошопа. В августе 2018 года мы выиграли суд, где доказали, что Мишулин не был даже знаком с бабушкой Сорокина и не пересекался с ней. И женат на ней не был. Документы все имеются.

Также есть видео и фото Еремеева до всех этих шоу, в том числе детские. У него лицо было, скорее, азиатского или татарского типа. Разрез глаз, скул. Сейчас глаза у него европейские. Кроме того, он совершенно точно красит волосы в черный цвет. И, судя по видео десятилетней давности, цвет глаз у него был зелено-желтый. А сейчас в эфире у него глаза карие. Все это можно сравнить по фото.

Кроме того, у нас есть аудиозапись слов свидетелей, где они рассказывают, как на программе «Пусть говорят» их заставляли врать. Есть запись из суда, где показания свидетелей очень сильно разнятся. Есть фиксация лжи и самого Еремеева, и его матери. На суде именно наша сторона ходатайствует о судебной экспертизе, на которой мы настаиваем. Сторона Еремеева категорически отказывается это делать. Как и экспертизу по фото. Суд встает на их сторону, нам же все ходатайства отклоняют.

А летом я узнала, что Еремеев в Греции отдыхает с руководителем программы Мариной Петрицкой и с юристом Катей Гордон. Они удалили фото, как только мы узнали об этом. Но, говорят, получили нагоняй от Эрнста, что так «запалились». Так как мальчик с улицы [Еремеев] (как они говорят) не отдыхает в Греции с продюсерами. Вернее, они не станут отдыхать вместе с ним.

— Какое у вас отношение к самому Тимуру?

— Изначально я думала, что он просто пиарится, потом стала думать, что он жертва своей матери, которая ему врала [о романе со Спартаком Мишулиным]. Но потом, пообщавшись с ним час, я поняла, что он хладнокровный, расчетливый, самовлюбленный человек. Идущий по трупам к своей цели. Он знает, что он не сын [Мишулина]. И знает, что за сила за ним стоит и помогает ему. В суде он не может ответить ни на один вопрос. Даже по поводу фото (якобы не отфотошопленнного), сделанного, когда ему было 15 лет, он говорит, что не помнит, где и при каких обстоятельствах оно было сделано.

Мы еще до шоу и судов предлагали ему встретиться, чтобы спокойно поговорить и все выяснить. Он наотрез отказался это делать. У него ни одного доказательства, ни одного воспоминания настоящего. Ничего. Кроме того, что ему диктуют на ток-шоу. После того, как его мать прокололась на суде в показаниях, они ее тоже куда-то спрятали.

И самое ужасное, что я выяснила недавно: он состоит в музыкальной группе Royal Sugar Balls, в которой на 9 Мая в фашистской форме с упоением поет сомнительные песни и «зигует» в честь Адольфа Гитлера. А ведь Еремеев — сотрудник театра Российской армии! Это вызывает массу вопросов. Ведь фактически фальшивый сын Спартака Мишулина пропагандирует фашизм!

— Обращались ли вы к официальным лицам с этими вопросами? Был ли запрос в министерство обороны по поводу артиста с такой неоднозначной для театра Российской армии позицией?

— Да. Мы писали и в театр Российской армии, и их непосредственному руководству. Но ответа не получили, хотя мы прикладывали видео и фото вакханалий с его участием. А в этом году Еремеев в первый раз решил поучаствовать в акции «Бессмертный полк». До этого он ни разу в соцсетях даже никого не поздравлял с Днем Победы. Вероятно, это Первый канал вынудил его пойти.

Поклонники спрашивали в Instagram, с чьим портретом он идет. Он даже не смог сразу ответить, чью фотографию нес. Запутался в именах своих дедов. Но потом мы, обратив внимание на странную форму на портрете, обратились к историку моды и одежды. И нам дали ответ — это летчик немецкой армии. Хотя отец бабушки Еремеева — Леонид Бровин — герой войны. Его имя запечатлено в музее Вологды. Почему Еремеев не вышел с его портретом, непонятно. Очки на фото у летчика, портрет которого он нес, называются «лисички Вермахта».

— Как в родном для вашего отца Театре Сатиры отнеслись ко всей этой ситуации? Кто из артистов вас поддержал? Как отнесся к этому скандалу Александр Анатольевич Ширвиндт?

— Год назад, когда Еремеев дал интервью в СМИ, нам сразу начали звонить артисты театра. В частности, Ширвиндт. Он в тот момент был не в Москве, но сказал, что вернется, все выяснит и уладит. Был очень зол и говорил: кошмар, кто этот человек, СМИ уже сошли с ума и добрались до Мишулина! Нам также звонила [актриса] Зоя Зелинская, говорила, что пойдет и в суд, и куда мы скажем, и что она уверена, что это бред и ложь!

Но позже все эти люди отошли в сторону. Дошло до того, что моя мама поехала в театр, чтобы попросить Ширвиндта прийти в суд. Но до него она так и не добралась. Директор театра не пустил маму даже на порог театра. Ей сказали, что в этой грязи театр участвовать не собирается. Странная позиция — защита памяти артиста, который отдал 45 лет театру, считается «грязью».

В феврале меня начали выживать из театра, сначала понизив зарплату, а потом придумали мне ввод в массовку одного спектакля. Но я узнала, что режиссер никого не собирается вводить. И что этот ввод — был повод меня убрать, так как в день спектакля у меня была антреприза, и они знали, что отменить ее невозможно, а моя трудовая книжка в Театре Сатиры.

В общем, была «правильно» выстроена линия, чтобы артист сам был вынужден написать заявление об уходе. Что особенно поразило: я была готова доработать до конца месяца, чтобы никого не подставлять. Но мне велели уйти 15 февраля. Даже не дали доработать до конца месяца. По слухам, Первый канал пользовался услугами хейтеров, которые активно звонили и писали в театр, требуя меня выгнать. А потом, видимо, руководству позвонил кто-то посерьезнее. А нет человека — нет проблемы.

— Я слышал, ваша мама очень тяжело перенесла весь этот скандал вокруг имени Спартака Мишулина. Что с ней произошло и как она себя чувствует сейчас?

— Дело в том, что с февраля 2018 года мы активно писали письма на имя гендиректора Первого канала Константина Львовича Эрнста, а также на имя Натальи Петровны Никоновой — заместителя Эрнста по развлекательным программам и Андрея Писарева — заместителя Эрнста по социальным и публицистическим программам. Мы требовали запретить использование нашего изображения и прекратить обсуждение нашей семьи. Но нас просто игнорировали, и было ощущение, что после каждого требования над нами еще сильнее глумились с экрана, придумывая все более и более лживые небылицы о нас.

Конечно, мама с самого начала очень сильно переживала из-за всего этого. Она диабетик второй группы. И на нервной почве сначала потеряла зубы. Адвокат Еремеева публично глумилась над ней, призывая зрителей пересчитать мамины волосы и зубы. Мама не верила в эту историю изначально, ей было больно, что поливают грязью ее покойного мужа, любимого человека, что грязными ногами вторглись к нам в семью и нас же выставляют агрессорами.

И вот в августе, после суда с Сорокиным, Первый канал снова делает программу, и мама случайно натыкается на рекламу того эфира. И ей становится плохо. Это было очень страшно. Мы ее чуть не потеряли. Диагноз — ишемический инсульт. Но даже после этого на Первом канале и в некоторых СМИ начали публично обвинять маму в симуляции! Возникла некая Элина Мазур, которая била себя в грудь, уверяя, что инсульт придуманный! Это бесчеловечно! Ведь у них тоже есть матери! За что так издеваются над моей мамой? За преданность мужу? Это нынче стало грехом?

Мама никогда не будет прежней. Сейчас она на лекарствах. Ей лучше. Но они отняли у нее здоровье и годы жизни. После этого я подала на работников программы «Пусть говорят» заявление по статьям 117 ч. 2 и 138 ч. 2 «Умышленное доведение группой лиц до физических или моральных страданий». Замечу, с февраля мы не можем добиться проведения проверки по статьям 128.1 и 137. По новым заявлениям пока тоже тишина.

— Насколько далеко вы готовы зайти в деле отстаивания чести вашего отца? Не думали обратиться к руководству государства, чтобы хотя бы они остановили эту вакханалию вокруг доброго имени Спартака Мишулина? Ведь речь идет о всеми любимом народном артисте России, память о котором, по вашим словам, смешивают с грязью?

— Папа еще был лауреатом государственной премии России. До сих пор под фильм «Белое солнце пустыни» взлетают космонавты. И мне кажется, ни одного актера так не унижали и не полоскали. Конечно, я не остановлюсь. Сейчас мы ждем кассацию. Но на нее надежды мало.

Но Верховный суд, уверена, не допустит такого количества нарушений, которые были допущены в судах низших инстанций. Начиная с подлога на апелляции с шестьюдесятью одним (61!) неучтенным листом. Кроме того, решение вынесено, опираясь на документы, которые не обозревались в суде. А оригинала никто не видел.

Более того, суд не признал Еремеева сыном Мишулина. Речь шла о защите чести и достоинства, а Первый канал снова врет всей стране, что Еремееву якобы разрешили называть Мишулина папой. Кто разрешил? Эрнст? У Еремеева в свидетельстве о рождении в форме 1П стоит отец — Еремеев Сергей. И пока только его он имеет права называть папой!

Я все равно буду добиваться возбуждения уголовного дела. И отмены решения Мосгорсуда. Я писала президенту Российской Федерации. И записывала обращение в день его общения с народом во время «Прямой линии». Но ТВ не выдало мой вопрос в эфир...

Я хочу добиться публичного извинения от Первого канала перед папиной памятью и мамой за всю эту ложь и фальсификации. Я хочу, чтобы они понесли наказание по всем статьям закона, которые нарушили. Я также хочу, чтобы на ТВ перестали лить грязь на артистов. У нас много проблем, которые можно обсуждать. В программах про артистов можно говорить об их творчестве, вспоминать светлые моменты их жизни. В конце концов, растут дети и что они видят? Грязь, разврат и культ любовниц на ТВ? Кем наши дети вырастут? С какими взглядами?

Вадим Манукян специально для ФАН

Комментарий редакции программы «Пусть говорят» (Первый канал)

Недовольство Карины программой «Пусть говорят» со стороны должно, наверно, выглядеть как противостояние отдельно взятого человека и неумолимой машины. Но это не наш случай. Тема детей Спартака Мишулина родилась не в телеэфире, а в печатных СМИ. И именно адвокат Карины первоначально предложила осветить ее в «Пусть говорят».

Экспертные исследования также проводились не по запросу программы «Пусть говорят», а по запросам адвокатов обеих сторон — в том числе все того же адвоката Карины. Более того! В одной из программ Карина заявила, что исследование будет проводиться в выбранном ею и ее семьей учреждении — ФГБУ Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России — и что она доверяет исследование только профессору Павлу Иванову. Это условие было выполнено.

Экспертные исследования были проведены в РЦСМЭ Минздрава — Ивановым П. Л. (эксперт РАН, судебный эксперт-генетик высшей квалификационной категории, доктор биологических наук, профессор, лауреат госпремии России, стаж работы по специальности — 29 лет) и Земсковой Е. Ю. [Еленой Юрьевной] (завотделом молекулярно-генетических экспертиз, кандидат наук, судебно-медицинский эксперт высшей категории). И, кстати, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Впоследствии Карина — втайне от Тимура Еремеева, называющего себя сыном Спартака Мишулина, — заказала проведение еще одного ДНК-исследования — в Швеции.

«Пусть говорят» всегда занимает нейтральную позицию и проводит собственное журналистское расследование всех возможных версий по любой рассматриваемой в передаче теме. Каждому герою предоставлена возможность открыто высказать свою точку зрения, а само участие в «Пусть говорят» является добровольным, о чем — как и о последующем использовании документов и изображений — со всеми будущими участниками подписывается договор.

В ситуации с Кариной и Тимуром «Пусть говорят» действовала добросовестно, строго в рамках закона, не нарушая прав и интересов участников программ, а все условия, которые были ими поставлены, канал выполнил. Мы предпринимали все мыслимые усилия, чтобы конфликтная ситуация между сторонами была исчерпана, — это основной принцип программы, и мы всегда ему следуем.

Перед Новым, 2018 годом Тимур и Карина были настроены по-доброму по отношению друг к другу. Тогда на программу Карина привела своих дочерей, и они фотографировались вместе с Тимуром, а после съемки было общее чаепитие. Всем в тот момент казалось, что вот он шанс, что Тимур и Карина обретут друг друга, как брат и сестра. Вся редакция радовалась за них.

Но время показало, что Карина все же не может принять правду о своем отце. По-человечески мы ее можем понять. Но мы — как, кстати, и Тушинский суд Москвы, вынесший свое решение еще в марте этого года, — считаем, что Тимур вправе рассказывать историю своей жизни. Тем более что обе ДНК-экспертизы — как российская, так и зарубежная — однозначно доказали его родство с Кариной!

Комментарий Федерального агентства новостей

Готовя этот материал к публикации, мы решили поинтересоваться мнением адвоката, который много занимается проблемами звезд и вообще публичных людей, — управляющего партнера московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александру Добровинскому.

По словам Александра Андреевича, он в курсе конфликта Карины Мишулиной с Первым каналом, но комментировать ситуацию по существу не может, так как не является адвокатом ни одной из сторон.

«Вы можете рассказывать свою собственную историю, как вы ее видите, в том числе на телевидении, — отметил Добровинский в беседе с корреспондентом ФАН. — Так же, как и телевидение может рассказывать то, что ему известно, если это не идет вразрез с действующим законодательством».

«Если то, что говорится на телевидении, не является клеветой, не ущемляет вашей чести и достоинства, то никому ничего запретить нельзя», — добавил адвокат.

Федеральное агентство новостей не претендует на истину в последней инстанции и в данном случае никого не обвиняет и не оправдывает, а поднимает проблему. Мы готовы предоставить возможность высказать свою позицию всем лицам и организациям, упомянутым Кариной Мишулиной в интервью, а также тем, кто придерживается другой точки зрения на этот затянувшийся конфликт.