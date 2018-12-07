В Госдуме приветствовали идею Совфеда о регистрации мобильных телефонов в РФ

Москва, 7 декабря. Россиян могут обязать платно регистрировать свои мобильные телефоны, а также гаджеты, по индивидуальным идентификационным номерам устройства (IMEI) с 2023 года. В Совете Федерации уже подготовлен соответствующий законопроект, призванный препятствовать регистрации операторами краденных устройств.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к главе комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леониду Левину.

О том, что Совфед вносит данный законопроект, парламентарий узнал от корреспондента ФАН и отметил, что пока не видел законопроекта и в связи с этим не готов его обсуждать.

«Любые шаги к прозрачности рынка не только SIM-карт, но и самих мобильных устройств, можно только приветствовать. Важно, чтобы эти шаги создавали прозрачные условия и справедливые принципы для всех участников, работающих в этой сфере», — заявил он.

По словам собеседника ФАН, он сможет более подробно высказаться на эту тему, когда изучит предлагаемый Совфедом законопроект.

«Я с документом пока не знаком», — признался глава комитета по связи.

Напомним, в пояснительной записке к законопроекту предполагается формирование «операторами связи и иными заинтересованными лицами» базы данных идентификационных номеров (IMEI) мобильных устройств и гаджетов, в которую будут вноситься сведения об идентификаторах устройств, используемых на территории РФ. При этом изменение IMEI гаджетов будет запрещено законом.

Предполагается, что регистрация устройств для легального использования на территории РФ будет платной, при этом стоимость ее не должна превышать 100 рублей.