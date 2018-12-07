Китай не получал от Канады и США доказательств о нарушении закона финдиректором Huawei

Пекин, 7 декабря. Канада и Соединенные Штаты пока не предоставили Китаю доказательства нарушения законов со стороны задержанной в Ванкувере финансового директора корпорации Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, сообщил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Гэн Шуан.

«Все, что я могу сказать, что по состоянию на данный момент, ни канадская, ни американская стороны не предоставили никаких доказательств нарушения законов этих двух стран со стороны задержанной», — заявил китайский дипломат.

В МИД Китая потребовали немедленного освобождения Ваньчжой. Китайское посольство в Канаде назвало действия канадских властей нарушением прав человека и сделало представление о Вашингтоне и Оттаве.

Напомним, финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу Соединенных Штатов. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу.