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Китай не получал от Канады и США доказательств о нарушении закона финдиректором Huawei

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Китай не получал от Канады и США доказательств о нарушении закона финдиректором Huawei

Пекин, 7 декабря. Канада и Соединенные Штаты пока не предоставили Китаю доказательства нарушения законов со стороны задержанной в Ванкувере финансового директора корпорации Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, сообщил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Гэн Шуан.

«Все, что я могу сказать, что по состоянию на данный момент, ни канадская, ни американская стороны не предоставили никаких доказательств нарушения законов этих двух стран со стороны задержанной», — заявил китайский дипломат.

В МИД Китая потребовали немедленного освобождения Ваньчжой. Китайское посольство в Канаде назвало действия канадских властей нарушением прав человека и сделало представление о Вашингтоне и Оттаве.

Напомним, финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу Соединенных Штатов. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу.

Автор: Данила Копп
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