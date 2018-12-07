Порошенко пожаловался полякам на «непредсказуемую Россию»

Киев, 7 декабря. Президент Украины Петр Порошенко напугал страны мира заявлением о том, что Россия якобы «непредсказуема в своих агрессивных действиях» и может атаковать любую из них.

По мнению Порошенко, Россия якобы имеет отношение и к результатам референдумов в Нидерландах и в Великобритании, и к крушению малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, и к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ни одного доказательства привести президент Украины не смог, но убежден, что везде можно найти так называемый «российский след».

Он напомнил в интервью польскому телеканалу TVN24, что четыре года назад ситуацию на Украине называли конфликтом или кризисом.

«Сейчас ситуация выглядит совсем по-другому», — считает он.

Порошенко убежден, инцидент в Керченском проливе стал якобы доказательством «агрессии» России. Произошедшее он назвал угрозой для целостности Украины, а также «для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности». Порошенко пожаловался полякам на непредсказуемость действий России.

«Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра, — напугал он другие страны. — Может, солдаты РФ будут хотеть защищать «Северный поток-2» и атакуют страны Балтии».

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Украинские военные корабли, нарушили государственную границу России, проигнорировав многочисленные требования прекратить движение. В результате суда-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нелегальном пересечении границы РФ.

В Киеве расценили произошедшее как так называемую «агрессию» России и ввели военное положение, что допускает перенос президентских выборов на Украине в 2019 году. Политологи обратили внимание, что, скорее всего, инцидент на Азове был спланированной акцией Порошенко, чтобы закрепить свою власть, так как, по данным последних соцопросов, рейтинг действующего президента среди населения крайне низок.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова вина Украины на Азове очевидна. Это утверждение подтверждают действия европейских политиков, некоторые из которых после инцидента заявили о курсе на сближение с России, в части канцлер Австрии Себастьян Курц.