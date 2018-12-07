Политик, а не военный: в Госдуме осудили министра обороны Украины за слова о Керченском проливе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВМС продолжат использовать Керченский пролив, несмотря на инцидент 25 ноября, когда три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — заявил Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой».

При этом глава Минобороны Украины отметил, что украинские военные моряки продолжат совершать переходы через Керченский пролив, «когда будут к этому готовы».

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Полторак готовится к президентским выборам, а не думает о состоянии вверенных ему армии и флота Украины.

«Политики диаметрально противоположны военным. Военные все делают молча, а политики говорят больше, чем делают. Тогда от них есть толк. Но, к сожалению, министр обороны Украины сегодня — это политик, а не военный», — осудил Александр Шерин поведение Степана Полторака.

Парламентарий, который, к слову, был командиром парашютно-десантного взвода в Чечне и вышел в запас в звании капитана, подчеркнул, что украинским морякам никто не запрещает проходить через Керченский пролив. Только делать это нужно не так «вероломно и провокационно», как было 25 ноября 2018 года.

«Пожалуйста, делайте это в соответствии с существующими договоренностями, инструкциями и правилами. На борт вашего корабля сядет наш лоцман, который обеспечит прохождение судов под Крымским мостом через Керченский пролив по соответственному фарватеру, чтобы никто не сел на мель и не заблокировал судоходство в проливе. А если украинские военные с бухты-барахты направят свои корабли в территориальные воды России, никого не предупреждая и ничего не согласовывая, то реакция будет такой же, какая была. Российских пограничников не надо брать на слабо», — предупредил Александр Шерин, комментируя возможность очередной провокации со стороны Киева.

Депутат Госдумы напомнил, как действующий президент Украины Петр Порошенко обещал в короткие сроки решить проблему Донбасса, вернуть Крым и «много чего еще».