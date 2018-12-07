Познакомившиеся на ЧМ-2018 мексиканец и россиянка отменили свадьбу

Москва, 7 декабря. Мексиканец Мигель Минору и россиянка Кристина Шестакова, которые познакомились летом на Чемпионате мира по футболу, отменили свадьбу. По словам болельщика из Мехико, у девушки прошли чувства к нему.

28-летний Instagram-блогер Мигель познакомился с Кристиной в Москве. Он спросил у девушки дорогу, между молодыми людьми возникла симпатия, и они начали встречаться. В июле мексиканец сделал россиянке предложение, она согласилась. Однако позже выяснилось, что свадьба сорвалась.

Как рассказал Минору интернет-изданию «Ридус», два месяца назад Кристина переехала из Екатеринбурга в Москву и решила расстаться. Вдаваться в подробности такого решения девушки мексиканец не стал. Он заявил, что у Кристины оказался «очень сложный характер».

Девушка комментировать разрыв журналистам не стала. Мигель удалил из соцсетей все видео и фотографии, на которых была Кристина.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Российский мундиаль был признан одним из лучших, а болельщики признавались, что готовы вернуться в РФ после чемпионата как туристы.