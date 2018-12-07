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Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере

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Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере

Ванкувер, 7 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере. Ее обошла соперница из Японии, Рика Кихира, которая установила новый мировой рекорд.

Кихира по результатам проката в коротких набрала 82,51 балла. Загитова набрала 77,93 балла, еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева — получила 70,65 балла.

Отметим, что Кихира побила рекорд, установленный Загитовой. Для японской фигуристки это первый сезон на взрослом уровне. На пресс-конференции девушка рассказала, что была поражена оценками, которые ей поставили судьи.

«Я сосредотачивалась на своей программе и делала то, что умею. Но я увидела оценки, и они меня поразили. Я пришла в восторг», — рассказала Рика Кихира.

Отметим, что Кихира является первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

Автор: Регина Пак
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