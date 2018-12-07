Путин приветствовал участников международного форума «Газ России – 2018»

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников XVI международного форума «Газ России – 2018». Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин призвал продолжать модернизацию газотранспортной инфраструктуры и укреплять лидерство России в области экспорта газа.

«Газовая индустрия обеспечивает национальную и глобальную энергетическую безопасность, напрямую влияет на создание благоприятных условий для экономического роста, решение насущных социальных проблем», — говорится в обращении Путина к участникам форума «Газ России – 2018».

Напомним, в текущем году в России будет установлен рекорд по добыче газа. По информации Минэнерго РФ, добыча превысит уровень в 700 миллиардов кубометров.