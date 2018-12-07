Главу амурского УФСИН привлекли к ответственности после инцидента с Цеповязом

Москва, 7 декабря. Главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после инцидента с осужденным за массовое убийство Вячеславом Цеповязом, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В ходе проверки были выявлены нарушения в организации служебной деятельности ряда сотрудников учреждения, в том числе начальника УФСИН РФ по Амурской области.

«Привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — передает ТАСС сообщение пресс-бюро ведомства.

Проверка в отношении руководства ИК-3 продолжается, добавили в пресс-бюро ФСИН.

В ноябре в Сети появились фото, на которых Цеповяз в колонии жарит шашлыки и ест деликатесы. В связи с этим следователи завели уголовное дело на сотрудников колонии.

Напомним, Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы за массовое убийство, совершенное в станице Кущевская в 2010 году.