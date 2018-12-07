Глава исполкома ОНФ назначен заместителем полпреда президента РФ в ЦФО

Москва, 7 декабря. На должность заместителя полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе назначен глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Соответствующее распоряжение подписал глава Администрации президента Антон Вайно.

Об этом сообщил в пятницу источник РИА Новости в Администрации.

«Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе», — сказал он.

На новом посту Анисимов займется вопросами развития гражданского общества, также он будет отвечать за взаимодействие с общественными организациями и НКО. Нового руководителя исполкома ОНФ выберут на заседании Центрального штаба народного фронта.