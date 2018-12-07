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Россияне посчитали Интернет опасным для детей

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Россияне посчитали Интернет опасным для детей

Москва, 7 декабря. Большинство россиян, являющихся родителями, — 72% — посчитали Интернет опасной для детей средой. Об этом говорится в данных «Национального агентства финансовых исследований» (НАФИ).

Согласно проведенному анализу, результаты которого есть в распоряжении ТАСС, 55% опрошенных родителей считают, что в Сети есть информация, которая является полезной для детей. При этом более 70% опрошенных считают размещенный в Интернете контент опасным.

Подростки с этим утверждением не согласны. Около 67% опрошенных детей понимают, что в Интернете есть опасная для них информация, однако каждый третий из респондентов считает, что данный контент не может причинить им реальный вред.

По данным опроса, почти 76% подростков изучают несколько источников информации в Сети, чтобы составить для себя наиболее объективную картину происходящего в мире. 24% опрошенных уверены в достоверности информации источников, которыми они пользуются, пишет «ФедералПресс».

Многие опрошенные родители также отметили, что в Сети есть действительно полезная для школьников информация. Сами подростки подчеркивают, что гаджеты и мобильные приложения полезны в повседневной жизни.

Автор: Регина Пак
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