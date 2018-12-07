Опасность грозит каждому: как война США против Huawei ударит по мировому порядку



Пекин, 7 декабря. В Канаде по требованию США задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Экономисты не исключили, что истинной причиной задержания является стремление Штатов всеми способами сдержать китайского технологического гиганта, а обвинения в нарушении антииранских санкций являются просто прикрытием.

В Штатах смартфоны Huawei запрещено использовать на американских военных базах. Вашингтон и призывал и страны-союзники отказаться от покупки товаров Huawei, в качестве аргумента приводились соображения национальной безопасности. Накануне к запрету присоединилась Великобритания.

Тем не менее, операторы сотовой связи по всему миру заключили с китайской компанией контракты на использование технологии 5G. Всего было заключено 22 сделки, а это не могло не ударить по амбициозным планам Штатов вытеснить Huawei с рынка. Уверенное движение корпорации вперед очевидно вынудило американцев прибегнуть к таким методам, как задержание.

По мнению профессора экономики Университета Миссури в Канзасе и бывшиего аналитика Уолл-стрит Майкла Хадсона, действия США можно считать актом военной агрессии как против Китая, так и против Ирана.

Хадсон уверен, что Вашингтон пытается запугать другие страны, которые торговали с Ираном и готовы продолжать это делать.

«США как бы говорят: не смейте связываться со странами, на которые мы наложили санкции! Иначе будет хуже», — пояснил он в комментарии телеканалу 360.

Австрийский политолог Герхард Манготт считает, что задержание Мэн Ваньчжоу создает весьма опасный прецедент. Он отметил, что с Тегераном сотрудничают многие страны, и поводов для новых арестов у США предостаточно, и нельзя исключить, что теперь опасность может грозить топ-менеджерам и российских, и европейских компаний. Под ударом, по его мнению, может оказаться каждый: и россиянин, и гражданин ЕС.

Другой собеседник телеканала, политолог Даниел Уорнер напомнил, что Вашингтон уже угрожал Франции.

«Также оттуда поступали намеки и компаниям из других стран насчет совместного бизнеса с Ираном», — добавил он.

Манготт подчеркнул, что действия США нельзя назвать законными, но интерес представляет реакция Канады, попавшей в новую для себя ситуацию. Специалист считает, что от действий Оттавы будет зависеть дальнейшее развитие конфликта и отношения Китая и США.