«Свадьба будет»: Басков прокомментировал сообщение Волочковой
Москва, 7 декабря. Известный российский певец Николай Басков отреагировал на пост балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.
Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото с «золотым голосом России», назвав его своим мужчиной. По ее словам, их отношения с Басковым проверены временем, передают «Дни.ру».
«Мой самый мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!» — написала Волочкова.
В ответ Басков написал в комментариях, что свадьба будет, но не с Волочковой.
«Конечно, будет, но у каждого своя», — пошутил певец.
Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем..???????? Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!???? Эти серьги подарок Николая.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба