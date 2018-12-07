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«Свадьба будет»: Басков прокомментировал сообщение Волочковой

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«Свадьба будет»: Басков прокомментировал сообщение Волочковой

Москва, 7 декабря. Известный российский певец Николай Басков отреагировал на пост балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.

Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото с «золотым голосом России», назвав его своим мужчиной. По ее словам, их отношения с Басковым проверены временем, передают «Дни.ру».  

«Мой самый мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!» — написала Волочкова.

В ответ Басков написал в комментариях, что свадьба будет, но не с Волочковой.

«Конечно, будет, но у каждого своя», — пошутил певец.

 

Автор: Данила Копп
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