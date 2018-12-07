Сирия, 7 декабря. Два взрыва прогремели к западу от Алеппо в подконтрольных протурецким силам населенных пунктах. Курды заявили о спасении ряда мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ провели разведывательные полеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили полеты в тылу боевиков в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели разведывательную операцию в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо; стягивают войска к линии разграничения сил с боевиками на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: противостоит курдским отрядам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным обстрелам САА в северной части провинции Хама.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подозревается в организации взрывов в городах Аль-Атариб и Ад-Дана на границе между Алеппо и Идлибом.

Курды: заявили об освобождении ряда мирных жителей из плена террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (baladinetwork) сообщал о том, что в населенном пункте Аль-Атариб на западе региона прогремел взрыв. При детонации СВУ получила ранения одна из медсестер местной больницы. Известно, что бомба была заложена под ее автомобилем. Кроме того, по информации Twitter-канала (Step_Agency), еще одно взрывное устройство детонировало в городе Ад-Дана, расположенном недалеко от Аль-Атариба в соседней провинции Идлиб. Жертвами инцидента стали двое детей. Напомним, данные территории находятся под контролем террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. В последнее время вновь обострился конфликт формирования с группировкой «Ахрар Аш-Шам», состоящей в протурецком альянсе «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Предполагается, что именно члены противостоящего «Ан-Нусре» объединения несут ответственность за организацию взрывов.

Между темСирийская арабская армия (САА) провела разведывательную операцию в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Агентство новостей Al Masdar News опубликовало видеозапись, снятую агентом правительственных сил. Напомним, в приграничной зоне продолжает расти напряженность в отношениях между проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и вооруженными силами Турции, выступающими при поддержке боевиков вооруженной оппозиции. Дальнейшее развитие конфликта в первую очередь угрожает безопасности мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции не утихают столкновения между подконтрольными США курдскими вооруженными формированиями и боевиками «Исламского государства». Как передает информационный портал Al Masdar News, «Демократические силы Сирии» (SDF) обнародовали видеозапись из пригорода Хавиджи Аль-Хавама, опровергнув сообщения о его захвате террористами. Тем не менее, как сообщалось ранее, в ходе вооруженного противостояния курды потеряли десятки своих бойцов.

Между тем курдский военный источник в сети Twitter (HosengHesen) сообщает о том, что ряд гражданских лиц были вывезены из районов, оккупированных джихадистами террористической группировки. Местные активисты пока не подтверждали данные сведения. Напомним, в последнее время все чаще поступают сообщения об арестах, проводимых курдами. По мнению некоторых военных экспертов, заявления об освобождении мирных жителей могут быть сфабрикованы для «поднятия престижа» «демократической армии».

Провинция Даръа

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что, согласно данным, опубликованным в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, около 1000 сирийцев вернулись на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств. Поток сирийских граждан, желающих покинуть лагеря для перемещенных лиц и перебраться в родные места, увеличился после того, как Юго-западная Сирия была полностью зачищена от боевиков незаконных вооруженных формирований. Большинство из них перешли через пограничный переход «Насиб», находящийся на сирийско-иорданской границе на юге провинции Даръа. Отмечается, что возвращению беженцев в значительной мере способствовали российские специалисты. Напомним, провинция Дамаск перешла под полный контроль САА в мае, тогда как районы Даръа и Эль-Кунейтры были освобождены в конце июля.

Провинция Идлиб

В связи с непрекращающимися провокациями со стороны исламистов части Сирийской арабской армии (САА) и ее союзники продолжают стягивать войска на юго-восток региона. По данным информационного агентства Orient News, дополнительные подкрепления САА прибыли к границам «Большого Идлиба». Кроме того, в провинции возобновились разведывательные полеты российской авиации. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, военные самолеты Ил-20 были замечены в зонах контроля боевиков вооруженной оппозиции, преимущественно в районах, занимаемых боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», запрещенной в РФ.

Провинция Хама

На севере соседней провинции Хама вновь произошли вооруженные стычки между правительственными войсками и отрядами незаконных бандформирований. Агентство новостей Al Masdar News передает, что на линии соприкосновения сил сторон интенсифицировались перестрелки. Обстрелам военнослужащих 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) подверглись позиции исламистов «Джейш Аль-Иззы». Артиллерийские удары пришлись по расположениям боевиков недалеко от населенных пунктов Мааркаба и Лахая. Отмечается, что радикалы вновь пытались пробраться на позиции сил САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)